Dopo tre giorni di gare, il primo turno del Roland Garros 2026 si è concluso con l’eliminazione di cinque teste di serie su sedici. Tra i giocatori già fuori dal torneo ci sono Medvedev e Bublik. La competizione prosegue con altri incontri in programma nei prossimi giorni.

Dopo tre giornate va ufficialmente in archivio il primo turno del Roland Garros 2026, che ha già regalato diverse sorprese tra cui l’eliminazione di alcuni outsider nel singolare maschile. Debutto sul velluto per il numero 1 al mondo e grande favorito della vigilia Jannik Sinner, promosso al secondo atto dello Slam parigino dopo il successo per 3-0 sulla wild card locale Clement Tabur. Nella parte alta del tabellone, presidiata dal fuoriclasse azzurro fresco vincitore degli Internazionali d’Italia, sono ben cinque (su sedici) nel complesso le teste di serie uscite di scena fino a questo momento. Un bilancio davvero negativo per i tennisti “seeded”, anche se in alcuni casi il match in questione era sulla carta equilibrato o è stato condizionato da un infortunio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carestia di teste di serie nel tabellone di Sinner: da Medvedev e Bublik, fuori già 5 su 16!

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