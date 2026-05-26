Il primo turno del Roland Garros 2026 si è concluso con numerose sorprese, tra cui l’eliminazione di alcuni outsider nel singolare maschile. Tra i giocatori eliminati ci sono anche i tennisti che avevano sconfitto alcuni dei favoriti, mentre il tabellone ha subito molte variazioni a causa dell’assenza di teste di serie. La giornata ha visto anche il ritiro di alcuni atleti e il proseguimento di altri, con diversi incontri ancora in corso.

Dopo tre giornate va ufficialmente in archivio il primo turno del Roland Garros 2026, che ha già regalato diverse sorprese tra cui l’eliminazione di alcuni outsider nel singolare maschile. Debutto sul velluto per il numero 1 al mondo e grande favorito della vigilia Jannik Sinner, promosso al secondo atto dello Slam parigino dopo il successo per 3-0 sulla wild card locale Clement Tabur. Nella parte alta del tabellone, presidiata dal fuoriclasse azzurro fresco vincitore degli Internazionali d’Italia, sono ben cinque (su sedici) nel complesso le teste di serie uscite di scena fino a questo momento. Un bilancio davvero negativo per i tennisti “seeded”, anche se in alcuni casi il match in questione era sulla carta equilibrato o è stato condizionato da un infortunio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tabellone stravolto per Sinner: da Medvedev a Bublik, carestia di teste di serie!

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