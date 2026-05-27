Fabio Caressa ha commentato la stagione del Milan, affermando che la squadra ha fallito. Ha attribuito le responsabilità a metà a l’allenatore e a metà alla società. Secondo il commentatore, gli errori sono stati commessi sia in campo che nelle scelte societarie, contribuendo al risultato finale. La discussione si concentra su come le decisioni prese abbiano influito sull’andamento della squadra durante l’anno.

La sconfitta di San Siro contro il Cagliari e la conseguente mancata qualificazione in Champions League, ha scatenato un vero e proprio terremoto nel mondo Milan. I rossoneri hanno chiuso al quinto posto, portando il proprietario Gerry Cardinale a prendere una scelta definitiva. Attraverso un comunicato ufficiale, il patron ha esonerato l'allenatore Massimiliano Allegri, l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. In merito alla stagione fallimentare del Milan, si è espresso anche il noto telecronista e conduttore di 'Sky Sport' Fabio Caressa. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Caressa duro: “Il Milan ha fallito. Colpe? 50% di Allegri e 50% della società”, poi spiega perché

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Nel derby il Milan ha giocato meglio dellInter

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