Milan Di Canio duro | Il fallimento è di Allegri ma anche di una società che sbaglia da diversi anni
Il Milan ha subito una sconfitta contro il Cagliari, compromettendo la qualificazione alla Champions League. Di Canio ha commentato che il fallimento è attribuibile all’allenatore e anche a una società che commette errori da diversi anni.
Il Milan ha buttato via la stagione all'ultima giornata di campionato. La sconfitta contro il Cagliari ha condannato i rossoneri alla mancata qualificazione in Champions League per il secondo anno consecutivo. Un pareggio a San Siro contro una squadra già salva e senza obiettivi di classifica sarebbe stato sufficiente per tornare nell'Europa che conta, ma le reti di Borrelli e Rodriguez hanno spedito il Diavolo all'inferno. Un disastro che impatterà profondamente sul mondo Milan. Come raccolto dalla nostra redazione, Gerry Cardinale sta preparando una vera e propria rivoluzione, in cui le teste di Allegri, Tare, Furlani e Moncada rischiano seriamente di saltare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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