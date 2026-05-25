Il Milan ha subito una sconfitta contro il Cagliari, compromettendo la qualificazione alla Champions League. Di Canio ha commentato che il fallimento è attribuibile all’allenatore e anche a una società che commette errori da diversi anni.

Il Milan ha buttato via la stagione all'ultima giornata di campionato. La sconfitta contro il Cagliari ha condannato i rossoneri alla mancata qualificazione in Champions League per il secondo anno consecutivo. Un pareggio a San Siro contro una squadra già salva e senza obiettivi di classifica sarebbe stato sufficiente per tornare nell'Europa che conta, ma le reti di Borrelli e Rodriguez hanno spedito il Diavolo all'inferno. Un disastro che impatterà profondamente sul mondo Milan. Come raccolto dalla nostra redazione, Gerry Cardinale sta preparando una vera e propria rivoluzione, in cui le teste di Allegri, Tare, Furlani e Moncada rischiano seriamente di saltare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Di Canio duro: “Il fallimento è di Allegri, ma anche di una società che sbaglia da diversi anni”

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