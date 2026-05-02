Verso Sassuolo-Milan Allegri | Jashari ha tutto il futuro davanti a sé poi passa al rapporto con la società

Prima della partita tra Sassuolo e Milan, l’allenatore ha parlato di Ardon Jashari, affermando che il giovane ha tutte le qualità per un futuro promettente. Successivamente, ha affrontato il tema del rapporto tra la squadra e la società, fornendo alcune considerazioni sulla collaborazione e sulle dinamiche interne. La conferenza si è concentrata su questi aspetti, senza approfondire ulteriori dettagli.

Massimiliano Allegri si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti in vista di Sassuolo-Milan, match valido per la 35ª giornata dl campionato di Serie A 20252026. Tra i vari temi trattati, il tecnico rossonero ha parlato anche di Ardon Jashari, centrocampista svizzero classe 2002 arrivato in estate dal Club Brugge per 37 milioni di euro. Di seguito, le sue parole. "Per quanto riguarda Jashari è cresciuto molto, ha avuto un brutto infortunio all'inizio che l'ha tenuto fuori per tanto. Però è voglioso di imparare, curioso, ha tutto il futuro davanti a sé, credo sia un ottimo acquisto". Dopodiché, Allegri ha parlato anche dei recenti vertici di calciomercato con la dirigenza, spiegando come funzionano le riunioni e rivelando quali siano gli obiettivi del Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verso Sassuolo-Milan, Allegri: “Jashari ha tutto il futuro davanti a sé”, poi passa al rapporto con la società Notizie correlate Allegri "Milan, adesso si decide tutto. Futuro? Con la società c'è sintonia""Parma? Dopo mesi che non perdevamo, un po' tutti abbiamo preso il contraccolpo" MILANO - "Ora si decide la stagione, gli ultimi due mesi e mezzo". Italia, con tutto l’amore: giù le mani da Allegri che serve al Milan. Se poi arrivasse Guardiola …Milan, Allegri è un nome che sta iniziando sempre più a circolare in ottica Nazionale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sassuolo-Milan, day-off concesso da Allegri: domani la ripresa a Milanello; Milan, Nkunku scalpita per il Sassuolo, Pulisic a rischio panchina. Chance per Jashari ed Estupinan?; Verso Sassuolo-Milan, Di Stefano svela: Pulisic in panchina, Allegri ha provato questo coppia d'attacco; Sassuolo-Milan, novità in attacco per Allegri: le probabili formazioni. Verso Sassuolo-Milan: secondo incontro ufficiale tra Grosso e AllegriIn vista di Sassuolo-Milan, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche sui du allenatore, Massimiliano Allegri e Fabio Grosso: Tra Fabio Grosso e Massimiliano Allegri ... milannews.it Sassuolo-Milan, Allegri: Jashari o Ricci al posto di ModricDopo il pari contro la Juventus, il Milan vola a Reggio Emilia per blindare il posto Champions. Partita live domenica alle 15: Massimiliano Allegri presenta la sfida in conferenza stampa alle 13.45. sport.sky.it Arriva Fagioli Fissato il prezzo per Igor Thiago. Le ultime verso il Sassuolo. Leggi le migliori notizie di oggi sul Milan nel primo commento - facebook.com facebook #SassuoloMilan spiegata attraverso i numeri: i dati che fotografano la stagione delle due squadre #ACMilan #SempreMilan x.com