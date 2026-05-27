cardarelli paziente si lancia dal reparto ustionati

Una donna di 58 anni ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli si è lanciata dal terzo piano del padiglione E ed è deceduta. La paziente, in condizioni gravi, è caduta nel vuoto e ha perso la vita. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi del gesto. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente.

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TRAGEDIA AL CARDARELLI DI NAPOLI: UNA DONNA SI LANCIA DI SOTTO E MUORE

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