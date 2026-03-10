Caravaggio lo Stato acquista il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini | quanto ha speso

Un acquisto di enorme valore e prestigio dopo una lunga trattativa: da oggi fa parte del patrimonio dello Stato italiano il celebre "Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini" realizzato dal Caravaggio. L'acquisizione, conclusa per la cifra di 30 milioni di euro, rappresenta uno degli investimenti più importanti mai sostenuti dallo Stato per l'acquisto di un'opera d'arte. Cosa rappresenta. Il prestigioso acquisto mette in risalto l'impegno del Ministero della Cultura (Mit) nel rafforzare le collezioni pubbliche con opere di assoluto rilievo nella Storia dell'Arte. Nel dettaglio, si tratta di un'opera che raffigura il futuro Papa Urbano VIII (1568–1644) intorno ai trent'anni quando ancora si trova in veste di chierico della Camera Apostolica, un crocevia fondamentale della sua ascesa al potere.