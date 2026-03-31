103° anniversario dell’Aeronautica cerimonia a Napoli Mattarella non ci sarà

Domani a Napoli si svolgerà la cerimonia per il 103° anniversario della costituzione dell’Aeronautica militare. Tuttavia, il presidente della Repubblica non parteciperà all’evento, come comunicato ufficialmente. La presenza del capo dello Stato non è prevista nel programma previsto per questa ricorrenza. La manifestazione si terrà comunque con la partecipazione di altre autorità e rappresentanti militari.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non sarà domani a Napoli dove, secondo l’agenda, avrebbe dovuto partecipare alla cerimonia in occasione del 103° anniversario di costituzione dell’Aeronauticamilitare. La decisione del capo dello Stato, si è appreso, è dovuta alle pessime condizioni meteo previste domani a Napoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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