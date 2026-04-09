Secondo anniversario della morte dei carabinieri Pastore e Ferraro | la cerimonia a Campagna

Oggi a Campagna si è tenuta una cerimonia in ricordo del secondo anniversario della morte del Maresciallo Ordinario Francesco Pastore e del Carabiniere Scelto Francesco Ferraro, deceduti il 6 aprile 2024 mentre erano in servizio. L'evento ha coinvolto le forze dell'ordine e i cittadini che si sono riuniti per rendere omaggio ai due militari, ricordando il loro sacrificio. La commemorazione si è svolta nel rispetto delle tradizioni e delle modalità previste per tali occasioni.

Nella mattinata di oggi, a Campagna, si è svolta la cerimonia di commemorazione in occasione del secondo anniversario della scomparsa del Maresciallo Ordinario Francesco Pastore e del Carabiniere Scelto Francesco Ferraro, tragicamente deceduti il 6 aprile 2024 durante lo svolgimento del loro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Cerimonia per il 125° anniversario della morte del MaestroPer celebrare il 125° anniversario della morte di Giuseppe Verdi si è svolta questa mattina la cerimonia commemorativa davanti al monumento dedicato... Milano non dimentica Navalny: commemorazione nel secondo anniversario della morteAleksei Navalny, dissidente russo ucciso nel 2024, sarà ricordato a Milano nel secondo anniversario della morte, lunedì 16 febbraio 2026, ai giardini... Temi più discussi: Trent'anni senza Dario Bellezza, 2 libri e un docufilm per ricordarlo; L'anniversario della morte di Giovanni Amendola: intervista a Federico Fornaro; Fossi Giorgia, andrei subito al voto. I consigli di Rotondi, ultimo dc; Papa Francesco: un documentario sul Papa argentino. Russia, secondo anniversario morte Navalny: Cremlino respinge risolutamente le accuse di omicidioI sostenitori di Navalny hanno marciato con i fiori verso il cimitero di Borisovskoye a Mosca, dove è sepolto l'attivista dell'opposizione russa, in occasione dell'anniversario della sua morte. Le ... it.euronews.com Due anni fa la morte di Navalny, Mosca respinge le accuseDecine di russi, insieme a diplomatici europei, hanno reso omaggio ad Alexei Navalny deponendo fiori sulla sua tomba in un cimitero alla periferia di Mosca, nel secondo anniversario della morte ... ansa.it Il secondo anniversario dell'incidente con 7 vittime. Il governatore: «I territori non possono permettersi di perdere un’attività così importante: non possono essere lasciati soli» - facebook.com facebook #viabiliru #Savignano Per il 120° anniversario nascita Secondo #Casadei, dalle 15:30 alle 19 di mercoledì 1 aprile 2026, istituito divieto di transito in Via della Pace,tra Via della Libertà e Corso Perticari. x.com