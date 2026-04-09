Secondo anniversario della morte dei carabinieri Pastore e Ferraro | la cerimonia a Campagna

Da salernotoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Campagna si è tenuta una cerimonia in ricordo del secondo anniversario della morte del Maresciallo Ordinario Francesco Pastore e del Carabiniere Scelto Francesco Ferraro, deceduti il 6 aprile 2024 mentre erano in servizio. L'evento ha coinvolto le forze dell'ordine e i cittadini che si sono riuniti per rendere omaggio ai due militari, ricordando il loro sacrificio. La commemorazione si è svolta nel rispetto delle tradizioni e delle modalità previste per tali occasioni.

Nella mattinata di oggi, a Campagna, si è svolta la cerimonia di commemorazione in occasione del secondo anniversario della scomparsa del Maresciallo Ordinario Francesco Pastore e del Carabiniere Scelto Francesco Ferraro, tragicamente deceduti il 6 aprile 2024 durante lo svolgimento del loro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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