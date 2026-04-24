Ceccano L’Arma dei Carabinieri festeggia i cento anni dell’Appuntato Cesare Casalese

A Ceccano, i Carabinieri hanno commemorato il centenario dell’Appuntato Cesare Casalese con una cerimonia svoltasi nella sua abitazione. Alla celebrazione hanno partecipato colleghi dell’Arma e rappresentanti delle istituzioni locali. La ricorrenza ha rappresentato un momento di riconoscimento per l’operato oltre un secolo di vita del militare. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di rispetto e affetto, con la presenza di familiari e amici.

Cronache Cittadine CECCANO – Un secolo di vita celebrato nell’intimità della propria abitazione, circondato dall’affetto dei colleghi dell’Arma e dei rappresentanti delle L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Ceccano. L’Arma dei Carabinieri festeggia i cento anni dell’Appuntato Cesare Casalese Notizie correlate Oltre un secolo di fedeltà all'Arma, i Carabinieri festeggiano i cento anni del maresciallo Salvatore MessinaRicorrenza speciale per il classe 1926, che quest'oggi è stato omaggiato al comando interregionale Culqualber alla presenza di ex colleghi e... Carabinieri: in congedo dopo 34 anni l'appuntato scelto Aniello ManziUna lunga e onorata carriera al servizio dello Stato giunge oggi al suo momento conclusivo.