Un capriolo maschio è stato avvistato nel centro di Brescia, precisamente in via Elia Capriolo. L’animale, giovane e in buona salute, è stato successivamente salvato grazie all’intervento degli operatori del Nucleo Ittico Venatorio della Polizia Provinciale. La presenza dell’animale in zona urbana ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, che hanno segnalato la sua presenza alle autorità.

Un capriolo maschio, giovane e in salute, è salvo grazie all’intervento degli uomini del Nucleo Ittico Venatorio della Polizia Provinciale di Brescia. La pattuglia che era in servizio in città la scorsa notte è stata contattata dai carabinieri, che hanno segnalato, in centro a Brescia, la presenza dell’animale, in quel momento particolarmente spaesato. Il recupero Gli agenti lo hanno trovato, neanche a farlo apposta, in via Elia Capriolo. Lo hanno osservato per circa tre ore. Intorno alle 7 è scattato l’intervento, per il quale è stato richiesto il supporto dei Vigili del Fuoco, dal momento che per tutelare l’incolumità dell’animale, in...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un capriolo a spasso nel centro di Brescia. Dove? In via Elia Capriolo! L’animale è stato salvato

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