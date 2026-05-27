Un uomo di 80 anni è stato denunciato per aver detenuto illegalmente uccelli protetti. Durante un’operazione, sono state trovate 99 carcasse di animali in un congelatore e dieci uccelli vivi senza autorizzazione. La polizia ha sequestrato gli animali e avviato le pratiche legali.

L’OPERAZIONE. Novantanove carcasse di animali in un congelatore e dieci uccelli vivi detenuti senza autorizzazione. L’attività è stata condotta dal Nucleo Carabinieri Cites di Bergamo, con il supporto del Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale. Nel congelatore dell’abitazione sono state rinvenute 99 carcasse di animali, appartenenti sia a specie cacciabili, sia a specie particolarmente protette e non cacciabili, soprattutto passeriformi. Tra gli esemplari sequestrati figurano cinciallegre, martin pescatori, fringuelli, lucherini, verdoni, crocieri, merli, rigogoli, beccacce e tordi, oltre alle carcasse di un ghiro e di una faina. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Caprino, uccelli protetti detenuti illegalmente: denunciato un 80enne

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