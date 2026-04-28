Uccelli protetti nascosti al buio e richiami acustici illegali | nei guai 60enne | FOTO

Un uomo di 60 anni è stato denunciato per aver detenuto oltre 80 uccelli, tra cui specie protette, nascosti in vari locali di un edificio. I volatili sono stati trovati al buio e alcuni sono stati catturati con richiami acustici vietati. La polizia ha sequestrato gli esemplari e avviato verifiche sulla provenienza degli uccelli e sull’eventuale utilizzo di strumenti illegali per la cattura.

Blitz della Polizia Provinciale a Trentola Ducenta: sequestrati esemplari tutelati e scoperto un sistema di cattura vietato Deteneva oltre 80 uccelli, tra cui esemplari appartenenti a specie protette, nascosti in diversi punti di un edificio e tenuti al buio dopo essere stati catturati con richiami acustici illegali. È quanto scoperto dagli agenti della Polizia Provinciale di Caserta, impegnati in un’operazione di contrasto al bracconaggio sul territorio. Nel corso di un controllo all’interno di uno stabile di due piani, i militari hanno accertato la presenza di decine di volatili detenuti illegalmente da un uomo di 60 anni. Tra questi, 12 esemplari risultavano appartenere a specie protette dalla normativa vigente, circostanza che ha fatto scattare immediatamente il sequestro.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Slot machine illegali in un locale: tre persone nei guaiNella serata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato tre napoletani, un 52enne con precedenti di polizia, anche specifici, per esercizio di giochi... Leggi anche: Tre milioni nascosti in un armadio: imprenditore nei guai Contenuti di approfondimento Si parla di: Uccelli protetti nascosti al buio e richiami acustici illegali: nei guai 60enne | FOTO. Fermato con 2mila uccelli protetti nascosti in auto: la scoperta dei carabinieri in CalabriaNel corso di un controllo effettuato presso gli imbarcaderi per la Sicilia, i carabinieri della Stazione di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) hanno fermato un uomo che viaggiava tenendo nascosti in ... ilgiornale.it Duemila uccelli di specie protetta nascosti vivi in frigo a -2 gradi: stratagemma scoperto dalla Guardia di FinanzaLa Guardia di Finanza di Pozzallo ha bloccato un traffico di 2.687 uccelli protetti diretti a Malta. Erano nascosti in frigo a -2°C per rallentarne le funzioni vitali. Un uomo è stato denunciato ... fanpage.it