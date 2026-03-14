Nella serata del 7 marzo, a Caprino Bergamasco, i carabinieri sono intervenuti a seguito di una lite tra fratelli. Durante l’episodio, un uomo di 30 anni ha aggredito la sorella, portando all’attivazione del «Codice Rosso». L’uomo è stato denunciato e successivamente ricoverato. La situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per gestire la scena.

LITE IN FAMIGLIA. Intervento dei carabinieri nella serata del 7 marzo a Caprino Bergamasco, dove una violenta lite familiare ha portato all’attivazione delle procedure previste dal «Codice Rosso». I carabinieri di Zogno sono intervenuti d’urgenza in un’abitazione di Caprino dopo la segnalazione di un’aggressione tra fratelli conviventi. Secondo quanto ricostruito, un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine e affetto da patologie psichiatriche, in forte stato di agitazione avrebbe aggredito fisicamente la sorella di 34 anni, con cui vive. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai due fratelli. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Caprino, aggredisce la sorella: attivato il codice rosso. Denunciato e ricoverato un 30enne

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