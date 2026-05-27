Il Cagliari valuta la cessione del portiere di proprietà, con una richiesta di circa 25 milioni di euro. La Juventus potrebbe tornare sull'argomento, anche se non ci sono conferme ufficiali. La trattativa resta aperta, ma la società sarda non ha ancora preso una decisione definitiva. Finora, non sono stati annunciati accordi o offerte ufficiali.

di Francesco Spagnolo Caprile Juve, il Cagliari non chiude le porte ad una partenza del portiere. Ma servirà una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Le ultime. Il futuro di Elia Caprile sta infiammando le ultime sessioni di calciomercato, ma la posizione del Cagliari e del portiere classe 2002 rimane solida. Nonostante i rumors, i patti sono chiari: il giovane talento lascerà la Sardegna solo di fronte a una proposta irrinunciabile dal punto di vista economico per il club e professionale per la sua carriera. Il presidente Tommaso Giulini ha promesso al calciatore che non ostacolerà il suo addio, a patto che a bussare alla porta sia un top club pronto a garantirgli un ruolo centrale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Caprile Juve, si riapre la pista del portiere del Cagliari? Il giocatore partirà solamente per questa cifra. I dettagli

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