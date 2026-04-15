La trattativa tra il calciatore polacco e la Juventus si fa più complessa, poiché un club di Serie A ha avviato contatti con il suo entourage. Nel frattempo, anche il Milan ha iniziato a parlare con l'agente del giocatore, che si trova da tempo in contatto con Zahavi. La situazione rimane in evoluzione e nessuna delle parti ha ancora ufficializzato accordi.

di Francesco Spagnolo Lewandowski Juve, il polacco resta nel mirino della Vecchia Signora. Attenzione, però, al Milan, che da tempo ha avviato i contatti con Zahavi. Il calciomercato estivo si preannuncia rovente, con un nome che sta facendo sognare e discutere le grandi del nostro campionato. Le indiscrezioni su un possibile approdo di Lewandowski alla Juve accendono i radar dei tifosi bianconeri, delineando un duello di mercato tutto italiano. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, il Milan è seriamente interessato a Robert Lewandowski per la prossima stagione, con l’obiettivo di portare l’attaccante polacco a Milano a parametro zero.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lewandowski Juve, si complica la pista per il polacco: una big italiana in contatto con l’entourage del giocatore. I dettagli

Notizie correlate

Ederson Juventus, si complica la pista per il centrocampista brasiliano? Questa big italiana si è inserita nella corsa al giocatore dell’Atalantadi Francesco SpagnoloEderson Juventus, il brasiliano resta un obiettivo non semplice da raggiungere.

Maldini Juve, si complica la pista bianconera? Un club ha ripreso i contatti per il figlio d’arte. I dettagliTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Juve, ribaltone in attacco? L'infortunio complica il rinnovo di Vlahovic; 3-4 innesti di ALTO livello: Ravanelli boccia Lewandowski e svela il preferito per la porta della Juve; Robert Lewandowski — Barcellona: Attaccante, Profilo e Notizie; Juve e Milan costrette ad aspettare: ecco perché Lewandowski non ha ancora detto sì.

Juve e Milan costrette ad aspettare: ecco perché Lewandowski non ha ancora detto sìLa vicenda che riguarda Robert Lewandowski è tutt’altro che chiusa e, sebbene i club italiani stiano monitorando attentamente la situazione, l’attaccante ... cagliarinews24.com

Juve, Lewandowski colpo possibile, ma serve un sacrificio del polaccoRobert Lewandowski, centravanti classe 1988 della nazionale polacca, in scadenza di contratto con il Barcellona, sarebbe un colpo di mercato possibile per la Juventus, anche se a ... tuttojuve.com

Non solo Alisson e Bernardo Silva: da Lewandowski a Kim, chi sono gli altri big nel mirino della Juve. Chi vedreste meglio in bianconero “Bernardo Silva e Alisson Io non faccio nomi, ma la Juve ha sempre il fascino per attirare i campioni”. A pochi facebook

#Lewandowski- #Juve Le ultimissime x.com