Kessie Juve c’è il gradimento del giocatore I bianconeri sono pronti ad offrire questa cifra per l’ingaggio

Il centrocampista ivoriano ha manifestato interesse per la Juventus, che si è detta disponibile a proporre un’offerta economica per il suo ingaggio. La trattativa tra le parti è in fase di definizione, mentre i dettagli dell’offerta non sono ancora stati resi pubblici. La società bianconera ha mostrato un certo entusiasmo nel voler portare il giocatore in squadra, senza ancora aver ufficializzato l’accordo.

di Angelo Ciarletta Kessie Juve, c’è il gradimento del centrocampista ivoriano. E adesso la Vecchia Signora è pronta ad offrire questa cifra per l’ingaggio. La Juve entra prepotentemente in corsa per Franck Kessie. Secondo quanto riportato dal QS, il giocatore è in scadenza di contratto con l’ Al Ittihad e ha espresso il chiaro desiderio di tornare nel calcio europeo, con una preferenza netta per la Serie A. MERCATO JUVE LIVE Il calciatore africano gradirebbe la destinazione bianconera, ma la società torinese deve fare i conti con la fitta concorrenza dell’ Inter. Per superare i rivali nerazzurri, la dirigenza sarebbe pronta a blindare l’ex milanista con un ingaggio importante da 5 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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