Cappella cimiteriale chiusa ad Atripalda | vedova porta in tribunale Comune e Confraternita

Notizia in breve

Un’anziana donna ha citato in giudizio il Comune e la Confraternita Maria SS. del Rosario davanti al Tribunale Civile di Avellino. La donna reclama il diritto di visitare e onorare il marito, sepolto in una cappella cimiteriale chiusa. La cappella è attualmente inaccessibile e la vedova chiede di poter accedere al loculo, lamentando la violazione del suo diritto di pietas.