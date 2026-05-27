Cappella cimiteriale chiusa ad Atripalda | vedova porta in tribunale Comune e Confraternita
Un’anziana donna ha citato in giudizio il Comune e la Confraternita Maria SS. del Rosario davanti al Tribunale Civile di Avellino. La donna reclama il diritto di visitare e onorare il marito, sepolto in una cappella cimiteriale chiusa. La cappella è attualmente inaccessibile e la vedova chiede di poter accedere al loculo, lamentando la violazione del suo diritto di pietas.
Il Comune di Atripalda e la Confraternita Maria SS. del Rosario sono stati citati in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Avellino da un'anziana donna che lamenta la violazione del suo diritto di pietas nei confronti del marito defunto, tumulato in un loculo della cappella cimiteriale della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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