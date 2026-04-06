Paura ad Atripalda | incidente alla rotonda auto in fiamme

Ad Atripalda, tre giovani tra i 21 e i 23 anni sono rimasti coinvolti in un incidente alla rotonda mentre tornavano da Salerno. L’auto si è incendiata dopo l’impatto, causando timore tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni dei coinvolti.

Paura ad Atripalda. Tre giovani del posto — 21, 22 e 23 anni — sono rimasti coinvolti in un incidente stradale alla rotonda cittadina mentre facevano rientro da Salerno. I tre ragazzi sono stati soccorsi sul posto dai sanitari del 118 e trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino. Le loro condizioni, per fortuna, non destano particolare preoccupazione: i medici hanno riscontrato contusioni non gravi. Le autorità sono intervenute per mettere in sicurezza l'area e avviare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Terni, incidente stradale: scontro tra tre auto alla rotonda Dello (BS): Incidente stradale, auto si ribalta in rotonda. 34enne ricoverato in codice giallo alla Poliambulanza.Un incidente stradale ha causato preoccupazione a Dello, in provincia di Brescia, lunedì 16 febbraio 2026. Si parla di: Avellino, tensione durante i lavori in via Giordano: detriti in strada, passante sfiorata; Paura incendio | 53enne si lancia dal terzo piano e finisce in clinica.