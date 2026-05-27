Caos in strada a Pescara giovane dell' Agrigentino si ferisce con una bottiglia e aggredisce poliziotti e soccorritori
Un giovane dell'Agrigentino si è ferito con una bottiglia e ha aggredito poliziotti e soccorritori in via Misticoni a Pescara, tra il centro commerciale Il Molino e la stazione di Porta Nuova, intorno alle 20 di martedì 26 maggio. La scena ha coinvolto diverse persone e ha causato disordini lungo la strada. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o eventuali conseguenze legali.
inuti di caos in via Misticoni a Pescara nella zona tra il centro commerciale Il Molino e la stazione di Porta Nuova intorno alle ore 20 di martedì 26 maggio. Protagonista, in negativo, dell'episodio, un giovane di 28 anni, originario della provincia di Agrigento che bazzica nella zona insieme ad. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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