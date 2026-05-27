Caos in strada a Pescara giovane dell' Agrigentino si ferisce con una bottiglia e aggredisce poliziotti e soccorritori

Notizia in breve

Un giovane dell'Agrigentino si è ferito con una bottiglia e ha aggredito poliziotti e soccorritori in via Misticoni a Pescara, tra il centro commerciale Il Molino e la stazione di Porta Nuova, intorno alle 20 di martedì 26 maggio. La scena ha coinvolto diverse persone e ha causato disordini lungo la strada. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o eventuali conseguenze legali.