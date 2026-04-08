Nella notte tra il 7 e l’8 aprile, un uomo ha rotto la porta a vetri di una gelateria con una bottiglia, ferendosi nel tentativo di entrare. Un vicino, udendo i rumori, ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno arrestato l’individuo. La gelateria si trova in una zona centrale di Viareggio.

Viareggio, 8 aprile 2026 – A dare l’allarme è stato un vicino, quando nel silenzio della notte ha sentito i colpi rimbombare e sfondare la porta a vetri della gelateria sotto casa. Prima la telefonata al 112, poi al titolare dell’attività: “Erano le due”, racconta Massimiliano Nesi, al timone della “Piazzetta“ in via Battisti. Quando ha visto il numero sul display, a quell’ora, ha capito subito ciò che era accaduto: “Perché ogni sera ci addormentiamo col pensiero di poter subire una spaccata, un furto.. E per noi – racconta Nesi – è il terzo episodio, in due anni e mezzo ”. E infatti, come testimoniano i filmati della videosorveglianza, un uomo aveva sfondato la vetrata colpendola con il fondo di una bottiglia di vino vuota. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assalto alla gelateria: sfonda la porta a vetri con una bottiglia e si ferisce, arrestato dai poliziotti

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