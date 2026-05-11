Aggredisce poliziotti con un bastone e una bottiglia | arrestato in centro a Salerno

Un uomo straniero è stato arrestato nel centro di Salerno dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver aggredito due agenti. Secondo quanto riferito, ha colpito i poliziotti con un bastone e una bottiglia, causando lesioni a entrambi gli agenti. L’arresto è stato effettuato nelle ultime ore, dopo l’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda si è svolta in pieno centro cittadino, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto.

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