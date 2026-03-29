Quando l’urgenza è passione Nicola l’infermiere racconta un turno al pronto soccorso tra adrenalina e lucidità

Un infermiere descrive un turno al pronto soccorso, dove l’accesso alle stanze di visita rappresenta un momento di incertezza. La porta si apre e lo mette di fronte a situazioni imprevedibili, tra emergenze da gestire e decisioni da prendere con rapidità. La descrizione si concentra sulla quotidianità di un professionista che lavora in un ambiente caratterizzato da adrenalina e bisogno di lucidità.

La Spezia, 29 marzo 2026 – Quando la porta che separa le stanze di visita dalla sala d’aspetto si apre, l’ infermiere che la spalanca non può sapere che cosa c’è davvero ad aspettarlo dall’altra parte. No, a meno che non si tratti di una gravissima criticità e sia la centrale operativa del 118 ad allertarlo, l’infermiere del pronto soccorso non può sapere se si troverà davanti a un paziente in ipoglicemia o con un trauma distrattivo di caviglia o, ancora, a un altro che lamenta un generico mal di stomaco che si tradurrà poi in un infarto in corso. Quello che l’infermiere del pronto soccorso sa per certo è che, anche questa volta, “darà tutto il suo massimo” in competenza, rapidità e accuratezza, affinché quell’emergenza trovi una risposta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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