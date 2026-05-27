Canturina Bis scatta la fase decisiva | oltre 6,7 milioni per progettare la variante di Cantù e Mariano

Notizia in breve

La Provincia di Como ha avviato la fase finale del progetto per la variante di Cantù e Mariano, con un investimento superiore a 6,7 milioni di euro. La somma copre le spese necessarie per la progettazione dell’opera, considerata tra le più attese nel territorio. La decisione segna un passo importante verso la realizzazione dell’infrastruttura, che mira a migliorare la viabilità tra le due località. La pianificazione prosegue con i successivi passaggi tecnici e amministrativi.