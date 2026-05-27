Canturina Bis scatta la fase decisiva | oltre 6,7 milioni per progettare la variante di Cantù e Mariano
La Provincia di Como ha avviato la fase finale del progetto per la variante di Cantù e Mariano, con un investimento superiore a 6,7 milioni di euro. La somma copre le spese necessarie per la progettazione dell’opera, considerata tra le più attese nel territorio. La decisione segna un passo importante verso la realizzazione dell’infrastruttura, che mira a migliorare la viabilità tra le due località. La pianificazione prosegue con i successivi passaggi tecnici e amministrativi.
La Provincia di Como accelera sulla Canturina Bis, una delle opere viabilistiche più attese del territorio comasco. Con una nuova determina è stata infatti affidata la progettazione esecutiva del tratto centrale della futura strada che dovrà collegare Como, Cantù e Mariano Comense, andando a. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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