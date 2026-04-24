Futsal | scatta la fase decisiva per lo scudetto e la Champions

Il 11 maggio prenderanno il via i turni preliminari del campionato di futsal sammarinese, che si disputeranno nelle due località di Fiorentino e Domagnano. La fase si inserisce in un momento cruciale per il torneo, con le squadre che si preparano a confrontarsi in vista delle fasi decisive sia per lo scudetto che per la qualificazione alla Champions League. Le partite sono aperte a partire dall'inizio di questa settimana.

? Cosa sapere L'11 maggio iniziano i turni preliminari del campionato di futsal sammarinese a Fiorentino e Domagnano.. Le otto squadre in lotta puntano allo scudetto e alla Champions League 2026-27.. L’11 maggio inizierà la fase decisiva del campionato di futsal sammarinese con i primi scontri dei turni preliminari tra le otto squadre posizionate dalla quinta alla dodicesima chiamata, in una corsa che punta direttamente allo scudetto e alla Champions League 2026-27. Il sportivo della si prepara a un mese di altissima tensione agonistica. Mentre l’attenzione è concentrata sul Multieventi per la finale della Titano Futsal Cup prevista il prossimo 3 maggio, la Federcalcio ha già delineato i binari della postseason.🔗 Leggi su Ameve.eu

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