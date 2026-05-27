Cantieri e restringimenti a Cruillas Amato | Un quartiere ostaggio dell' immobilismo

Da palermotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Cruillas, un quartiere è stato isolato a causa di cantieri e restringimenti stradali. I residenti sono rimasti bloccati nelle proprie case, mentre le attività commerciali hanno subito danni significativi. Le vie di fuga sono state ridotte o rese inaccessibili per i mezzi di soccorso. La situazione è stata descritta come un esempio di immobilismo che ha portato all'isolamento del quartiere.

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Un intero quartiere isolato, residenti ostaggi nelle proprie abitazioni, attività commerciali destinate al fallimento e vie di fuga totalmente azzerate per i mezzi di soccorso. È la fotografia drammatica di Cruillas, dove i lavori infiniti per la rete fognaria stanno trasformando la quotidianità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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