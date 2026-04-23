Cruillas ostaggio dei cantieri la denuncia | La viabilità è in tilt e la sicurezza non è garantita

Il quartiere Cruillas si trova in una situazione di difficoltà a causa di diversi cantieri attivi, tra cui quelli per la nuova rete fognaria e per la demolizione e ricostruzione della copertura del canale Mortillaro. La presenza di questi lavori ha provocato un notevole aumento del traffico e disagi nella viabilità. La sicurezza dei residenti è stata segnalata come non garantita, con strade e percorsi spesso congestionati e poco accessibili.

“Il quartiere Cruillas è ormai allo stremo a causa della contemporanea presenza di numerosi cantieri per la realizzazione della nuova rete fognaria e per i lavori di demolizione e ricostruzione della copertura del canale Mortillaro”. Lo denunciano il consigliere comunale Massimiliano Giaconia e i.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate "Ferrara ostaggio dei cantieri": il Pd attacca il Comune sulla gestione della viabilitàFerrara sempre più congestionata, con cantieri diffusi e traffico in tilt: è questa la fotografia restituita dal Partito Democratico cittadino, che... Fermate bus della Sgm “ostaggio” dei mezzi turistici: la denuncia di Cobas TrasportiLECCE – Fermate del trasporto pubblico urbano trasformate in parcheggi di fortuna, manovre pericolose e sicurezza stradale messa a repentaglio.