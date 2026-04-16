Casa Valeriani PD | Ater Roma al collasso tre anni di immobilismo su cantieri e manutenzioni

Questa mattina si è svolta un’audizione in Commissione Trasparenza con i rappresentanti di Ater Roma, durante la quale è stato confermato il blocco della gestione del patrimonio residenziale pubblico della regione. Sono stati evidenziati tre anni di immobilismo riguardo ai cantieri e alle manutenzioni, senza interventi significativi in questo settore. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra i presenti, che hanno richiesto chiarimenti sulle cause di questa interruzione.

Questa mattina si è svolta l’audizione in Commissione Trasparenza dei rappresentanti di Ater Roma, che ha registrato di fatto la conferma del blocco della gestione del patrimonio residenziale pubblico della Regione. “Tanti interventi finanziati e con cantieri già avviati da oltre tre anni sono fermi: Corviale, Tor Sapienza, Laurentino 38, Casale Caletto, Trullo, Quadraro, insieme al mancato abbattimento delle barriere architettoniche, con ascensori che non sono stati installati malgrado vi siano fondi disponibili e fabbricati già individuati” dichiara Massimiliano Valeriani, presidente della Commissione Trasparenza e consigliere regionale del PD.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Casa. Valeriani (PD): “Ater Roma al collasso, tre anni di immobilismo su cantieri e manutenzioni” Notizie correlate Casa. Valeriani (PD): “Commissione straordinaria sul patrimonio inutilizzato dell’Ater Roma”“Molte centinaia di appartamenti dell’Ater Roma restano vuoti e inutilizzati, mentre dovrebbero essere destinati alle famiglie presenti nella... Mille case popolari vuote a Roma, Valeriani (Pd) accusa Ater: “Spieghi perché non sono assegnate”Quasi mille case popolari Ater a Roma restano chiuse mentre oltre 15mila famiglie attendono un alloggio. Contenuti di approfondimento Casa: Ciarla (Pd), grave debito Ater provincia ma Regione Lazio raddoppia poltroneDi fronte a una situazione debitoria grave dell'Ater provinciale la scelta della Regione Lazio di aumentare i membri dei Consigli di ... agenzianova.com Mille case popolari vuote a Roma, Valeriani (Pd) accusa Ater: Spieghi perché non sono assegnateTroppe persone senza casa e troppe case senza persone. Questo vecchio slogan dei movimenti per il diritto all'abitare sembra sempre più attuale, a Roma ma non solo. Il motto, per alcuni, diventa una ... fanpage.it