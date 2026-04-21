Quartiere-cantiere a Vieste sbottano i residenti del ' Piano Integrato' | Degrado rumori ed emissione di polveri
Nel quartiere chiamato ‘Piano Integrato’ a Vieste, i residenti hanno inviato una lettera al sindaco, lamentando problemi legati a lavori in corso. Secondo quanto riportato, si verificano episodi di degrado, rumori e emissioni di polveri che stanno creando disagio tra chi vive nella zona. La situazione ha portato i cittadini a condividere le loro preoccupazioni attraverso l’esposto, chiedendo interventi da parte delle autorità competenti.
C'è un quartiere-cantiere a Vieste. E il caso finisce in una lettera-esposto inviata dai residenti del cosiddetto ‘Piano Integrato’ al sindaco Giuseppe Nobiletti. Nel dettaglio, i residenti lamentano “condizioni non adeguate sotto diversi aspetti: presenza di terreno sconnesso e non asfaltato.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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