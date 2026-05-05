Pentathlon Coppa del Mondo | i convocati dell’Italia per la seconda tappa in Bulgaria

L’Italia ha annunciato i nomi degli atleti convocati per la seconda tappa della Coppa del Mondo di pentathlon in Bulgaria. La selezione comprende sia uomini che donne, pronti a competere nelle diverse discipline che compongono la prova. La gara si svolge in un contesto internazionale e vedrà partecipanti provenienti da vari paesi. La squadra italiana si prepara dunque a confrontarsi con avversari di livello in una competizione che si svolge su più discipline.

Dopo il buio de Il Cairo, dove il pentathlon azzurro non è riuscito di certo a brillare – nessuna finale, uomini eliminati già in qualificazione – gli atleti puntano dritti al riscatto. La seconda tappa di Coppa del Mondo 2026, in programma a Pazardzhik (Bulgaria) dal 13 al 17 maggio, diventa il banco di prova per rimettere in carreggiata una stagione che deve ancora trovare il suo ritmo. Il selezionatore risponde con una convocazione mirata: dieci atleti, sei uomini e quattro donne, chiamati a voltare pagina. Per quanto riguarda la parte maschile, il gruppo è guidato dall’esperienza di Giorgio Malan, affiancato da Matteo Bovenzi, Denis Agavriloaie, i fratelli Giorgio e Roberto Micheli ed Emanuele Tromboni.🔗 Leggi su Sportface.it

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