La seconda tappa della Coppa del Mondo di pentathlon 2026 si svolgerà a Pazardzhik, in Bulgaria. Per questa gara, sono stati convocati dieci atleti italiani. La competizione si terrà nel fine settimana e vedrà in gara i rappresentanti azzurri in diverse discipline del pentathlon moderno. La manifestazione è una delle tappe principali del circuito internazionale e attirerà numerosi atleti da vari paesi.

Si disputerà a Pazardzhik, in Bulgaria, la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno, in programma dal 13 al 17 maggio: l’Italia deve provare a mettersi alle spalle la brutta prestazione de Il Cairo, quando nessun azzurro arrivò in finale, con gli uomini fuori tutti già nelle qualificazioni. Per provare a dimenticare quanto accaduto in Egitto, per la tappa bulgara sono stati convocati dieci azzurri, con sei uomini e quattro donne: saranno in gara nel settore maschile Matteo Bovenzi, Denis Agavriloaie, Giorgio Malan, Giorgio e Roberto Micheli ed Emanuele Tromboni. Nel comparto femminile, invece, saranno al via Teresa Gioia, Valentina Martinescu, Irene Prampolini ed Annachiara Allara.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pentathlon, i convocati dell’Italia per la seconda tappa di Coppa del Mondo: 10 azzurri in Bulgaria

Notizie correlate

Pentathlon, i convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo: nove azzurri in EgittoSi avvicina l’inizio della stagione internazionale del pentathlon moderno: la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 è in programma al Cairo, in...

Tiro con l’arco, l’Italia salta la prima tappa di Coppa del Mondo. I convocati azzurri per AntalyaLa Nazionale italiana assoluta di tiro con l’arco comincerà ufficialmente la sua stagione all’aperto in occasione della tappa inaugurale...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Coppa del Mondo di pentathlon moderno UIPM 2026 - Pazardzhik, Bulgaria; Una vittoria e due secondi posti per gli astigiani al Trofeo Nazionale Under 19 e 15 di Pentathlon Moderno a Modena; Il 5 maggio in Campidoglio la presentazione dell’evento SEI BRAVA; Roma Capitale, in Campidoglio la presentazione dell’eventoSEI BRAVA.

Pentathlon, Coppa del Mondo al Cairo: otto azzurri al via senza Micheli e TognettiLa stagione internazionale del pentathlon moderno riparte con la prima tappa di Coppa del Mondo a Il Cairo, Egitto, dall'8 al 12 aprile. Dopo i recenti Campionati Italiani Senior, che hanno segnato il ... it.blastingnews.com

San Marino. Gli atleti sammarinesi in gara alla Coppa del Mondo Serie A di karate a La Coruña - facebook.com facebook