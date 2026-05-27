Un regolamento condominiale può vietare l’uso di canne fumarie esterne per motivi di decoro estetico, anche se ciò limita il diritto di proprietà. La norma può prevalere sulle disposizioni del Codice Civile in materia di proprietà privata, privilegiando l’aspetto visivo dell’edificio. La decisione viene presa dagli amministratori condominiali e approvata dall’assemblea. Non sono previsti limiti temporali specifici, e le restrizioni si applicano anche alle nuove installazioni.

? Punti chiave Come può un regolamento condominiale bloccare un tuo diritto di proprietà?. Perché il decoro estetico prevale sulle norme del Codice Civile?. Cosa succede se l'assemblea nega l'installazione di una canna fumaria?. Quali documenti devi controllare prima di acquistare un locale commerciale?.? In Breve Il regolamento contrattuale trascritto vincola i nuovi proprietari secondo la giurisprudenza della Cassazione.. L'articolo 1102 del codice civile cede di fronte alle clausole estetiche del contratto.. Il ricorso di una società srl è stato respinto dal tribunale e d'appello.. L'iter richiede richiesta ufficiale e valutazione assembleare per evitare spese legali inutili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Canna fumaria: il regolamento può bloccarla per decoro estetico

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