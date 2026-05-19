La canna fumaria va a fuoco paura in valle

Nella tarda mattinata di martedì 19 maggio si sono verificati momenti di paura nella valle di Bordiana, in Val di Sole, a causa di un incendio che ha interessato una canna fumaria. L’evento ha causato preoccupazione tra i residenti, che hanno assistito alle fiamme che si sviluppavano nella zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita durante l’incendio.

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Sono stati momenti d’agitazione quelli vissuti nella tarda mattinata di martedì 19 maggio in quel di Bordiana, nel cuore della Val di Sole. Intorno alle 11:15 è scattato l’allarme per un incendio che si è sviluppato lungo la canna fumaria di un’abitazione.Che non ci fosse tempo da perdere è stato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Tetto a fuoco nella notte. Canna fumaria difettosaSi è conclusa con un sospiro di sollievo, nonostante i danni, la notte di paura degli abitanti di una palazzina nel cuore di Aulla, in viale... Un paese invaso dai pavoni. E’ la curiosa situazione con la quale da alcuni anni convivono gli abitanti di Punta Marina. Decine di esemplari si aggirano quotidianamente per le strade del comune ravennate, creando qualche problema. Alcuni cittadini, infatti, la x.com A fuoco la canna fumaria e un box a Samarate e a Varese: pompieri al lavoroGallarate (Varese), 7 gennaio 2025 – Incendi che si scatenano dalle canne fumarie e che mettono a rischio un’intera abitazione. Sono i rischi che si corrono se non si interviene al più presto con le ... ilgiorno.it Canna fumaria in condominio, le regole per installarla27/03/2024 - La canna fumaria è un’opera realizzata per convogliare i fumi derivanti da una combustione dall’interno di un locale verso l’esterno. In un condominio è un elemento fondamentale ... edilportale.com