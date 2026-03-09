Bedonia | rogo da canna fumaria vigili in azione

Lunedì 9 marzo 2026 a Bedonia si è verificato un incendio causato da un rogo originato dalla canna fumaria di una casa in via dello Sport. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore.

Un focolaio si è sviluppato nella serata di lunedì 9 marzo 2026 a Bedonia. L’incendio ha avuto origine dalla canna fumaria di un’abitazione sita in via dello Sport. Due squadre dei vigili del fuoco provenienti da Borgotaro hanno lavorato per estinguere le fiamme, supportate da una pattuglia dei carabinieri della stazione locale. Nessuna persona ha riportato ferite durante l’evento. Le autorità hanno gestito la situazione con rapidità ed efficacia, evitando danni maggiori alla struttura e agli occupanti. Il clima era caratterizzato da nubi sparse con ampie schiarite e una temperatura di 11 gradi centigradi. L’intervento operativo e la gestione del rischio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

