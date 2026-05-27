L’Italia sta vivendo una fase di grande caldo con temperature che superano i 36 gradi e zero termico oltre i 4000 metri a causa di un anticiclone subtropicale. Da giovedì si prevede l’arrivo di temporali e un calo delle temperature, segnando un cambiamento nel meteo.

Roma - L’anticiclone subtropicale porta caldo intenso, valori sopra media e zero termico oltre i 4000 metri, ma da giovedì arrivano i primi segnali di instabilità. L’Italia si prepara a raggiungere l’apice della canicola, con l’anticiclone subtropicale ormai esteso su gran parte dell’Europa e condizioni di tempo stabile su quasi tutto il Paese. La massa d’aria calda coinvolge in modo particolare il Centro-Nord, dove le temperature potranno salire fino a valori tipici di piena estate, con scarti rispetto alla media anche di 8-10 gradi. La giornata più calda sarà mercoledì, soprattutto al Nordovest e sulla Pianura Padana. Tra Piemonte, Lombardia ed Emilia sono attese massime fino a 36°C, con locali punte di 37°C nelle aree urbane più esposte. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Canicola sull’Italia, poi cambia tutto: picchi oltre 36 gradi e temporali

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