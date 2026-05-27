Canicattì le autobotti tornano a viaggiare dopo settimane di tensioni | Aica annuncia la ripresa del servizio

A Canicattì sono riprese le consegne di acqua tramite autobotti, dopo settimane di sospensione. L’azienda che gestisce il servizio ha annunciato la riattivazione, anche se parziale, del sistema di approvvigionamento idrico sostitutivo. La ripresa arriva dopo un periodo di tensioni e interruzioni che avevano lasciato senza acqua alcuni quartieri della città. Le consegne proseguiranno secondo un calendario stabilito, con l’obiettivo di garantire almeno una fornitura di base ai cittadini.

Riparte, anche se solo parzialmente, il servizio sostitutivo di approvvigionamento idrico mediante autobotti a Canicattì. Ad annunciarlo è Aica che parla di una ripresa delle attività “in conformità al percorso operativo definito dal direttivo Ati e successivamente ratificato dall’assemblea dei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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