Autobotti ferme dopo le nuove regole Aica nei punti di carico cala il silenzio | Situazione surreale

Dopo l’introduzione delle nuove regole dell’Aica, le autobotti sono ferme e nei punti di carico idrico della provincia di Agrigento si nota un calo drastico delle attività. Mentre fino a poco tempo fa si formavano lunghe file di mezzi in attesa di rifornimento, ora si osserva un silenzio quasi totale. La scena è cambiata radicalmente, con i punti di carico che si presentano vuoti e senza movimento.

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