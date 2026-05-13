Autobotti ferme dopo le nuove regole Aica nei punti di carico cala il silenzio | Situazione surreale
Dopo l’introduzione delle nuove regole dell’Aica, le autobotti sono ferme e nei punti di carico idrico della provincia di Agrigento si nota un calo drastico delle attività. Mentre fino a poco tempo fa si formavano lunghe file di mezzi in attesa di rifornimento, ora si osserva un silenzio quasi totale. La scena è cambiata radicalmente, con i punti di carico che si presentano vuoti e senza movimento.
Dalle lunghe file di autobotti al silenzio quasi totale. Nei punti di carico idrico della provincia di Agrigento, dove fino a pochi giorni fa si registrava un continuo viavai di mezzi impegnati nelle forniture d’acqua, adesso la situazione appare completamente cambiata.Dopo l’entrata in vigore.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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