Canicattì incontro tra autobottisti e Aica per sbloccare il servizio idrico

A Canicattì, si è svolto un incontro tra i rappresentanti degli autobottisti e l’Aica per trovare una soluzione al blocco del servizio idrico con autobotti, che dura da settimane. I partecipanti hanno discusso delle modalità per ripristinare la distribuzione dell’acqua tramite mezzi di emergenza. La situazione ha causato disagi alla popolazione locale, che si affida alle autobotti per l’approvvigionamento idrico.

Un incontro per provare a sbloccare il servizio di distribuzione idrica a mezzo autobotte, fermo da settimane a Canicattì. Il tavolo si è tenuto stamattina nella sala giunta del Palazzo di Città, promosso dall'avvocato Rino Lo Giudice di Azione civica, e ha visto la partecipazione degli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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