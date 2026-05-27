Una donna in auto è stata colpita al braccio destro da un colpo di fucile a pompa sparato da un cane che si trovava su un camion. La vettura era ferma al semaforo quando ha sentito un boato e ha avvertito un dolore intenso. La donna è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto, senza ancora aver trovato il responsabile.

Era ferma al semaforo con il braccio destro fuori dal finestrino quando all'improvviso ha sentito un boato, seguito da un dolore lancinante. Qualcuno aveva fatto partire un colpo di fucile e l'aveva colpita. Alzando la testa, però, la donna non ha visto un uomo armato ma un cane appostato sui sedili di un furgone, con accanto un fucile a pompa. La bizzarra storia arriva da Scottsbluff, una cittadina del Nebraska, nel Mid-West americano. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, un uomo aveva lasciato il proprio furgone parcheggiato nei pressi di una stazione di servizio per entrare in un negozio vicino. Sul sedile posteriore del veicolo era stato abbandonato un fucile a pompa con un colpo già inserito in canna, pur essendo illegale nel Cornhusker State guidare con un'arma carica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cane spara dal camion con un fucile a pompa: colpita una donna in auto

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