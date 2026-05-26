Si avvicina con l' auto corsa e spara con un fucile da sub colpendo un uomo al petto | fermato un 59enne
Un uomo di 59 anni è stato fermato dai carabinieri poche ore dopo aver sparato con un fucile da sub, colpendo un 60enne al petto nel parcheggio di un supermercato. L'aggressione è avvenuta intorno alle 13:30 di lunedì 25 maggio a Carvico, in provincia di Bergamo. La persona colpita è stata soccorsa e trasportata in ospedale. L'autore dell'attacco è stato rintracciato e arrestato dai militari.
È stato rintracciato e fermato dai carabinieri dopo poche ore l'uomo ritenuto responsabile dell'aggressione avvenuta attorno alle 13:30 di lunedì 25 maggio nel parcheggio di un supermercato a Carvico (in provincia di Bergamo), dove un 60enne è stato colpito al petto da una fiocina lanciata da. 🔗 Leggi su Today.it
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