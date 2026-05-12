Usa un uomo spara sulle auto in corsa con un fucile d’assalto
A Cambridge, vicino a Boston, un uomo armato di fucile d’assalto ha sparato contro le auto in corsa lungo una strada trafficata vicino al fiume Charles. La polizia è intervenuta sul posto, e le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto. Non sono stati segnalati feriti o vittime finora. La zona è stata temporaneamente evacuata mentre si cerca di ricostruire quanto accaduto.
Momenti di panico a Cambridge, nei pressi di Boston, negli Usa, dove un uomo armato di fucile d’assalto ha aperto il fuoco contro le auto in transito lungo una strada trafficata vicino al fiume Charles. Secondo le autorità, il sospettato avrebbe sparato oltre sessanta colpi, colpendo almeno una dozzina di veicoli, compresa un’auto della polizia. Due persone sono rimaste ferite, mentre molti automobilisti hanno abbandonato le vetture cercando riparo sotto le auto o lungo la carreggiata. La sparatoria è avvenuta in una zona molto frequentata, vicino a Università di Harvard e al Massachusetts Institute of Technology. L’uomo, identificato come Tyler Brown, 46 anni, è stato bloccato da un agente della polizia di Stato e da un ex marine intervenuti sul posto.🔗 Leggi su Lapresse.it
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Perché così tanti fan speculano su chi ha sparato per primo. reddit
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