Usa un uomo spara sulle auto in corsa con un fucile d’assalto

A Cambridge, vicino a Boston, un uomo armato di fucile d’assalto ha sparato contro le auto in corsa lungo una strada trafficata vicino al fiume Charles. La polizia è intervenuta sul posto, e le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto. Non sono stati segnalati feriti o vittime finora. La zona è stata temporaneamente evacuata mentre si cerca di ricostruire quanto accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui