Canale 5 ha annunciato un palinsesto estivo caratterizzato da una forte presenza di soap opera turche, trasmesse sia nel pomeriggio che in prima serata. La programmazione prevede diverse serie provenienti dalla Turchia, con una scelta che occupa gran parte delle fasce orarie diurne e serali. La strategia mira a puntare sui successi di questo genere, senza modificare significativamente le proprie abitudini di programmazione. La decisione si inserisce in una proposta di contenuti orientata a un pubblico amante delle soap straniere.

Soap al pomeriggio e in prima serata: l'estate 2026 di Canale5 ha un palinsesto che neanche Recep Tayyip Erdo?an avrebbe saputo realizzare con cotanta precisione. Una lunga estate turca. Publitalia e Mediaset hanno ufficializzato i palinsesti della calda stagione, solitamente svuotata di novità e stracolma di repliche e fondi di magazzino, con una quantità di fiction e soap ottomane senza precedenti. Come se Cologno Monzese si fosse improvvisamente trasformata in Istanbul, con il pubblico di Canale5 cresciuto a baklava e tè nero. Pier Silvio Berlusconi, da questo punto di vista, si è decisamente lasciato prendere la mano, raschiando il fondo del barile saraceno a cui Mediaset attinge da anni, con fortune alterne ma a costi bassissimi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Canale 5 e i suoi palinsesti estivi parlano turco: è Cologno Monzese o Istanbul?

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