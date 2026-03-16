A Cologno Monzese è stata accesa la prima scintilla di Illumina, un'iniziativa che coinvolge diverse zone della città. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti locali, che hanno preso parte alla cerimonia di accensione. L'obiettivo dichiarato è trasformare piazze e quartieri in spazi di energia, inclusione e partecipazione per tutta la comunità.

COLOGNO MONZESE - Un'Italia in cui lo sport non è più un privilegio, ma un diritto. Dove piazze, quartieri e città diventano luoghi di energia, inclusione e partecipazione. È questa la visione di Sport Illumina, il progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, con un finanziamento di 31,8 milioni di euro, ideato da Sport e Salute. Illumina punta a rigenerare spazi urbani e trasformarli in luoghi vivi, aperti e accessibili, dove lo sport diventa occasione di incontro e crescita per le comunità. Non un'idea astratta, ma opportunità concrete: spazi ispirati ai grandi palcoscenici dello sport internazionale, tornei serali, attività scelte e vissute direttamente dai cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Illumina, la prima scintilla a Cologno Monzese

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