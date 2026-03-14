Trionfo storico per il cinema italiano a Cologno Monzese

A Cologno Monzese si è celebrato un importante risultato per il cinema italiano, con una cerimonia ufficiale che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, registi e attori. L’evento ha messo in luce il successo di un progetto nazionale dedicato alla promozione delle produzioni italiane e ha segnato un momento di riconoscimento per il settore cinematografico locale.

. Un incontro istituzionale ma dal sapore amichevole ha sancito il trionfo senza precedenti di una pellicola che ha cambiato la storia del cinema italiano, aprendo le porte a nuove e misteriose collaborazioni future tra l’attore pugliese e i vertici di Mediaset. Pier Silvio Berlusconi celebra il successo di “ Buon Camino ”. Nelle stanze luminose della sede Mediaset di Cologno Monzese si respirava l’aria delle occasioni speciali, quelle in cui il successo smette di essere soltanto un numero e diventa una storia da celebrare. È qui che Pier Silvio Berlusconi e Checco Zalone si sono ritrovati faccia a faccia per festeggiare il trionfo di Buen Camino, la commedia che ha riscritto le classifiche del botteghino italiano diventando il film più visto di sempre nelle sale del nostro Paese. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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L'incontro nella sede Mediaset di Cologno Monzese tra l'attore e l'AD, con tanto di statua rossa a sorpresa del protagonista del film - facebook.com facebook