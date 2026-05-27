È stato morso da una vipera mentre stava lavorando nei campi. Poi è corso in farmacia ma non ha trovato il siero: ora è ricoverato in rianimazione all'ospedale. Grave un uomo di 60 anni. Accade in provincia di Campobasso., Come spiega il Messaggero, le disposizioni sanitarie prevedono infatti che il siero venga somministrato esclusivamente in ospedale e sotto stretto controllo medico. Questo per evitare il possibile rischio di gravi reazioni allergiche. È stato quindi richiesto adesso l’intervento del 118 e il sessantenne è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Timoteo di Termoli dove gli è stato iniettato il siero.... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Campobasso, morso da una vipera: corre in farmacia ma non vendono il siero. È in rianimazione

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