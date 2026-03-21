Sono stato morso da una vipera e sono finito due giorni in codice rosso Ma a me piacciono e le vado anche a cercare | così Francesco a The Voice Generations

Un concorrente di “The Voice Generations” ha raccontato di essere stato morso da una vipera, evento che lo ha portato a trascorrere due giorni in codice rosso. Nonostante il rischio, ha aggiunto di apprezzare le vipere e di cercarle volontariamente. La trasmissione è condotta da Antonella Clerici e vede la partecipazione di Nek, Rocco Hunt con Clementino, Loredana Bertè e Arisa.

Prosegue il successo di “The Voice Generations”, condotto da Antonella Clerici con la giuria composta da Nek, Rocco Hunt con Clementino, Loredana Bertè e Arisa. La puntata di ieri, venerdì 20 marzo, è stata vista da 3.274.000 spettatori pari al 23.2%. Sono tante le storie interessanti che si alternano sul palco dello studio. Ad esempio Francesco ha raccontato la sua passione per gli animali, in particolare per le vipere velenose, lo ha portato in ospedale in codice rosso. “ Io sono uno studente universitario di Biologia – ha rivelato alla giuria – e oltre a questa grande passione per la musica ho un’altra passione un po’ particolare. Mi piacciono molto gli animali e in particolar modo vipere e ragni velenosi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono stato morso da una vipera e sono finito due giorni in codice rosso. Ma a me piacciono e le vado anche a cercare”: così Francesco a The Voice Generations Articoli correlati Smog, altri due giorni da 'codice rosso': tornano le misure straordinarie, stop ai diesel Euro 5Il bollettino Arpae di mercoledì mette in evidenzia una previsione di superamento per i prossimi giorni del valore limite giornaliero di polveri... “Sai chi sono…”. The Voice Generations, la concorrente corre verso Nek ma il giudice viene fermato: geloGrande entusiasmo per la prima puntata di The Voice Generations, la versione del celebre talent che porta sul palco gruppi di amici e familiari uniti...