A Campobasso, una scuola ha installato muri parlanti che utilizzano ologrammi per interagire con gli studenti. Le pareti digitali rispondono alle domande e forniscono informazioni, creando un ambiente didattico più coinvolgente. La sindaca ha visitato gli spazi, accompagnata da insegnanti e studenti, per osservare le nuove tecnologie in uso. La scuola si presenta come esempio di innovazione educativa attraverso strumenti digitali avanzati.

? Domande chiave Come possono gli ologrammi trasformare i corridoi di una scuola?. Chi guiderà la sindaca attraverso i nuovi percorsi digitali?. Cosa nasconde l'Ecosfera delle Stelle dedicata al genio molisano?. Come cambierà la percezione della scuola nella comunità di Campobasso?.? In Breve Progetto nato dai laboratori nazionali Girls Code It Better e Stem Your Brain.. Installazioni includono ologramma di Igino Petrone e panchina rossa contro il bullismo.. Giuseppe Natilli illustra la riconversione degli spazi in ambiente identitario e inclusivo.. Modello didattico digitale applicato al territorio per stimolare la cittadinanza attiva campobassana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campobasso: la scuola diventa digitale con i muri parlanti degli studenti

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