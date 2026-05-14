Continua a far discutere la decisione di non far esibire il cantante presso un'università di Roma, dopo che alcuni studenti hanno pubblicato un manifesto in cui si afferma che, invece di invitare Gassmann, si costruiscono muri antifascisti. La vicenda ha suscitato reazioni tra chi sostiene la libertà di espressione e chi ritiene che l’evento sia stato cancellato per motivi ideologici. La questione si inserisce in un dibattito più ampio sulle scelte delle istituzioni accademiche in ambito culturale.

Continua a tenere banco la mancata esibizione di Leo Gassmann all'università La Sapienza di Roma. Il noto cantante era stato invitato per una serata da Azione Universitaria, l’organizzazione degli studenti universitari di Fratelli d’Italia ma non appena la notizia è iniziata a girare sono cominciati anche gli insulti a Gassmann, che è stato costretto ad annullare la propria presenza, nonostante avesse specificato che non ci sarebbero stati stand politici durante il suo evento. Nulla, gli è arrivato addosso talmente tanto fango che ha dovuto rinunciare a quella che per lui era una semplice “schitarrata”. Una censura implicita, ma nemmeno troppo, tratteggiata anche da FdI, alla quale hanno ora risposto gli antagonisti di Cambiare Rotta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Gassman all’università? No: costruiamo muri antifascisti”. Il folle manifesto degli studenti antagonisti

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