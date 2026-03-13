Immobile sequestrato alla mafia diventa centro per giovani con disabilità Logo disegnato dagli studenti della scuola Busciolano

A Potenza è stata inaugurata Casa Cento Passi, una struttura sequestrata alla mafia e ora destinata a ospitare sei giovani con disabilità, anche gravi. La casa è stata realizzata con un progetto degli studenti della scuola “Busciolano”, che hanno disegnato anche il logo. La struttura mira a offrire un ambiente che favorisca l’autonomia dei giovani ospiti.

A Potenza è stata inaugurata Casa Cento Passi, struttura destinata ad accogliere sei giovani con disabilità, anche gravi, offrendo loro la possibilità di vivere in un contesto abitativo pensato per favorire l'autonomia personale. Il progetto prevede spazi individualizzati e un accompagnamento costante da parte di un'équipe multidisciplinare.