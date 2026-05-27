Un agricoltore di 60 anni è stato morso da una vipera e trasportato in ospedale. Gli è stato somministrato il siero antivipera e ora si trova in rianimazione per controlli e monitoraggio.

Un agricoltore di 60 anni è stato morso da una vipera. All’ospedale gli hanno somministrato il siero antivipera e ora si trova in rianimazione per i controlli e il monitoraggio continuo. Ecco cosa fare se si viene morsi Unagricoltore di 60 annistava lavorando nei campi di Montecilfone, provincia di Campobasso, quando improvvisamente è statomorso da una vipera. Secondo quanto emerso, l’uomo è stato morso a un dito. Subito dopo l’incidente, il 60enne si è precipitato in paese per cercare aiuto. Inizialmente è entrato in una farmacia per tentare di reperire ilsiero antivipera. I professionisti hanno spiegato all’uomo che quest’ultimo non viene distribuito perché ledisposizioni sanitarie prevedono che il siero venga somministrato solo in ospedale e sotto monitoraggio medico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Campobasso, agricoltore morso da una vipera: ricoverato in rianimazione

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